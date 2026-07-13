ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, речь идет о военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях, атаку планировали осуществить с помощью FPV-дронов, которые с мобильными наземными станциями были заброшены спецслужбами Украины в контейнерах на территорию Брянской области.