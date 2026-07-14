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Жена Макрона расцеловала Зеленского

Жена Макрона расцеловала Зеленского

Первая леди Франции Бриджит Макрон дважды поцеловала президента Украины Владимира Зеленского при встрече в Париже во время празднования дня взятия Бастилии — главного французского национального праздника.

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