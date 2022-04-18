Berg PRESS

561 подписчик

США должны понести наказание за сирийскую Ракку

США должны понести наказание за сирийскую Ракку

Вот смотришь новости про Украину и, зная историю США, в который раз убеждаешься: американцы снова решили заработать на войне не на своей территории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх