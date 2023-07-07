БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вторая Бакланская

Вторая Бакланская

Ровно 110 лет назад, 29 июня 1913 года Болгария внезапно и без объявления войны напала на своих вчерашних союзников – Сербию и Грецию, совместно с которыми она всего за месяц до этого разгромила Османскую империю, завершив многовековую эпопею освобождения Юго-восточной Европы от турецкого владычества.

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Комментарии
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Misha Glusch
вот же пидотная страна
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5 час.
Сергей Иовенко
Ндаа, бакланы забакланились на Балканах, грамотеи мать его ети. А то что братушки постоянно вредят нам так это с тех самых бакланьих времён и не новость.
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3 час.

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