Ровно 110 лет назад, 29 июня 1913 года Болгария внезапно и без объявления войны напала на своих вчерашних союзников – Сербию и Грецию, совместно с которыми она всего за месяц до этого разгромила Османскую империю, завершив многовековую эпопею освобождения Юго-восточной Европы от турецкого владычества.
Вторая Бакланская
Комментарии
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Misha Glusch
вот же пидотная страна
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5 час.
Сергей Иовенко
Ндаа, бакланы забакланились на Балканах, грамотеи мать его ети. А то что братушки постоянно вредят нам так это с тех самых бакланьих времён и не новость.
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3 час.
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