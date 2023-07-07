Вторая Бакланская

Ровно 110 лет назад, 29 июня 1913 года Болгария внезапно и без объявления войны напала на своих вчерашних союзников – Сербию и Грецию, совместно с которыми она всего за месяц до этого разгромила Османскую империю, завершив многовековую эпопею освобождения Юго-восточной Европы от турецкого владычества.