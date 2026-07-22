‼️🇷🇺💥 Наступление на Краматорск: армия России перерезает логистику врага ▪️«Южная» группировка войск жестко прошлась по позициям, технике и логистике ВСУ.
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‼️🇷🇺💥 Наступление на Краматорск: армия России перерезает логистику врага ▪️«Южная» группировка войск жестко прошлась по позициям, технике и логистике ВСУ.
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