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Татар-информ

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Шадриков призвал муниципалитеты усилить борьбу с несанкционированными свалками

Шадриков призвал муниципалитеты усилить борьбу с несанкционированными свалками

Александр Шадриков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Властям муниципалитетов Татарстана во время предстоящего санитарно-экологического двухмесячника необходимо усилить борьбу с несанкционированными свалками.

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