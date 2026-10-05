Уролог Никитский: 40% операций подростков можно было предотвратить

Около 40% операций, которые проводят подросткам в возрасте 13–18 лет, в ряде случаев можно было бы предотвратить, если бы проблемы выявляли раньше.
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