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Газета.ру

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Уролог Никитский: 40% операций подростков можно было предотвратить

Уролог Никитский: 40% операций подростков можно было предотвратить

Около 40% операций, которые проводят подросткам в возрасте 13–18 лет, в ряде случаев можно было бы предотвратить, если бы проблемы выявляли раньше.

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