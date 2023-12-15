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Китай

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Китай и Вьетнам способны совместно урегулировать морские вопросы ради мира и стабильности в регионе -- глава МИД КНР

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Китай и Вьетнам согласились с тем, что морские вопросы являются лишь частью китайско-вьетнамских отношений, и считают, что стороны способны надлежащим образом урегулировать их в духе взаимного доверия и взаимного уважения.

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