Китай и Вьетнам способны совместно урегулировать морские вопросы ради мира и стабильности в регионе -- глава МИД КНР

Пекин, 14 декабря /Синьхуа/ -- Китай и Вьетнам согласились с тем, что морские вопросы являются лишь частью китайско-вьетнамских отношений, и считают, что стороны способны надлежащим образом урегулировать их в духе взаимного доверия и взаимного уважения.