В немецкой партии АдГ призвали запустить «Северный поток – 2»

Сопредседатель оппозиционной немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а также призвала к проведению мирных переговоров с участием Москвы по Украине.