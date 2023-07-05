Айнур Курманов. Правящая казахстанская элита всё больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываюсь от дальнейшей поддержки России.
Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек
Комментарии
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Evgenija Palette
А откуда у них ТАКОЙ ОПЫТ? В ЮРТЕ никакой такой науки (международного поведения) НЕТ...
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6 час.
Evgenija Palette
С радостью прочла ОБРАЩЕНИЕ КОРЕИ К ОДНОКОРЕННОМУ КАЗАХСКОМУ НАРОДУ... На фото - военные моряки с российскими триколорами в руках!... СКУЧАЮТ ОНИ ПО ВАМ, ТОВАРИЩИ КАЗАХИ... Особенно - КИМ ЧЕН ЫН...
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6 час.
L
Lyudmila
Требовать он может что угодно, а вот получит или нет, вопрос риторический. Когда ему жопу прикрывали, сидел и не кудахтал, а тут вдруг закукарекал. Пора крылышки подрезать чтобы не взлетал высоко. Он надеется на Фашингтон? Пусть не очень пасть разевает. Обещать они много чего обещают, только получают от них только те, кто за них жизнь отдает, да и то оружие и в кредит,больше что то вряд ли поимеют.
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1 час.
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