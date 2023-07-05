Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек 

L

Lyudmila

Требовать он может что угодно, а вот получит или нет, вопрос риторический. Когда ему жопу прикрывали, сидел и не кудахтал, а тут вдруг закукарекал. Пора крылышки подрезать чтобы не взлетал высоко. Он надеется на Фашингтон? Пусть не очень пасть разевает. Обещать они много чего обещают, только получают от них только те, кто за них жизнь отдает, да и то оружие и в кредит,больше что то вряд ли поимеют.