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«Мы готовы быть помощниками»: штабы Розы Чемерис открылись в Приморье

«Мы готовы быть помощниками»: штабы Розы Чемерис открылись в Приморье

В городе Камень-Рыболов участник предварительного голосования и её команда открыла предвыборный штаб и определеила для себя основные болевые точки жителей муниципалитета.

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