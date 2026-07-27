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Царьград

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Лилия Гумерова предложила ввести уроки ИИ с первого класса

Лилия Гумерова предложила ввести уроки ИИ с первого класса

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, предложила вводить уроки по культуре использования искусственного интеллекта с первого класса, подчеркнув, что технологии не заменят учителя и человеческий интеллект.

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