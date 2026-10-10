«Мы в Сибири живем, если кто не помнит»: губернатор Хоценко отправил мэра Омска и глав районов по адресам, где до сих пор нет отопления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым