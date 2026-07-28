War Pause Holds As Trump Vows To Destroy Pickaxe Mountain If No Deal, Oman Pushes Hormuz Management Plan US-Iran attacks have remained paused, and oil prices have extended their declines, as President Trump has claimed Tehran and Washington are now having "very friendly talks" while at the same time suggesting negotiations might not be prolonged.
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