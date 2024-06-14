Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен оценивать уровень порядочности Си Цзиньпина, поскольку в отличие от председателя КНР не выполняет данных обещаний своему народу и лидерам других государств.