Индекс ММВБ снизился на 0,7% в ходе торгов

Индекс Московской биржи снизился до 2390 пунктов, акции Лукойла упали на 1,3%, Роснефти — на 1%.Композитный индекс ММВБ падает в понедельник на 0,7% в ходе торговой сессии, достигнув уровня 2390 б.
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