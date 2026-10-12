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Индекс ММВБ снизился на 0,7% в ходе торгов

Индекс ММВБ снизился на 0,7% в ходе торгов

Индекс Московской биржи снизился до 2390 пунктов, акции Лукойла упали на 1,3%, Роснефти — на 1%.Композитный индекс ММВБ падает в понедельник на 0,7% в ходе торговой сессии, достигнув уровня 2390 б.

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