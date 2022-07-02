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Эксперт Кувиков: чтобы обезопасить смартфон в жару, надо избегать попадания солнечных лучей и перегрева

Эксперт Кувиков: чтобы обезопасить смартфон в жару, надо избегать попадания солнечных лучей и перегрева

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков порекомендовал прятать телефон от прямых солнечных лучей, не перегружать приложениями и не надевать на устройство плотный чехол во избежание перегрева в жару.

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