Евпаториец лишился автомобиля за пьяное вождение и попытку дать взятку

В Евпатории завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который пытался избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, предлагая взятку сотрудникам ГИБДД.
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