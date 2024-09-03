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Крымское информационное агентство

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Евпаториец лишился автомобиля за пьяное вождение и попытку дать взятку

Евпаториец лишился автомобиля за пьяное вождение и попытку дать взятку

В Евпатории завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который пытался избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, предлагая взятку сотрудникам ГИБДД.

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