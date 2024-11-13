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Штрафы для автодилеров просят ограничить стоимостью машин

Штрафы для автодилеров просят ограничить стоимостью машин

Продавцы автомобилей стали все чаще страдать от судебных претензий покупателей. Суды взыскивают по полной за каждую просрочку по ремонту, устранению различных неисправностей и штрафуют на крупные суммы, которые порой превышают стоимость самой машины.

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