США готовятся к новым ударам по Ирану

Разрушительные удары могут начаться в ближайшие выходные Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о проведении новой военной операции против Ирана — удары могут стартовать уже в ближайшие выходные и продолжаться несколько дней.
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