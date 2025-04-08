В районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-го полка морской пехоты приходится сталкиваться не только с украинскими боевиками.
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