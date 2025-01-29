Курсы доллара и евро на 29 января

Российская валюта уступает доллару, но продолжает расти к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 января 2025 года, составляет 97,9658 рубля (прежнее значение — 97,1320 рубля), официальный курс евро — 101,5957 рубля (предыдущий показатель — 102,7460 рубля).
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