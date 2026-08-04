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ФедералПресс

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Котюков взял под личный контроль подготовку Красноярского края к зиме

Котюков взял под личный контроль подготовку Красноярского края к зиме

КРАСНОЯРСК, 4 августа, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков потребовал четкого соблюдения графиков подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону и поручил вести ежедневный мониторинг до наступления холодов.

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