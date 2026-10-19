Наезд случился вечером на улице Советской.Вечером 18 октября в Долгоруковском округе Липецкой области в 19:30 на улице Советской 20-летний водитель автомобиля «Дэу» совершил наезд на 12-летнюю девочку.
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