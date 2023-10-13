Блинкова пробилась в полуфинал турнира в Гонконге

Анна Блинкова обыграла Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал турнира в Гонконге. В Гонконге завершился четвертьфинальный поединок хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Анна Блинкова встречалась с Сарой Соррибес-Тормо.
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