Блинкова пробилась в полуфинал турнира в Гонконге

Анна Блинкова обыграла Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал турнира в Гонконге. В Гонконге завершился четвертьфинальный поединок хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Анна Блинкова встречалась с Сарой Соррибес-Тормо.