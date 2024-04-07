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Бучневич сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 60 очков в 75 играх

Форвард «Сент-Луиса» набрал 60-е (26+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 75 игр. Сегодня за 23:01 (7:27 – в большинстве, 3:53 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (5 из 10), полезность – «плюс 1».

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