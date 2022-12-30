Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала

﻿﻿Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели моего канала! Сегодня обратимся к терминологии. Дело в том, что я часто слышу, как кто-то с пеной у рта доказывает, что правильно говорить двигатель, а другой в ответ, уже махая, кричит, что двигатель.