stroimdom21

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Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели моего канала

﻿﻿Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели моего канала! Сегодня обратимся к терминологии. Дело в том, что я часто слышу, как кто-то с пеной у рта доказывает, что правильно говорить двигатель, а другой в ответ, уже махая, кричит, что двигатель.

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