Тина Канделаки: «Сейчас модно быть умным!»

«Конечно, дети часто являются для родителей возможностью закрыть гештальт и справиться со своими. Тина Канделаки Пресс-служба телеканала «Пятница!» «Конечно, дети часто являются для родителей возможностью закрыть гештальт и справиться со своими комплексами.
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