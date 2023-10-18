Тина Канделаки: «Сейчас модно быть умным!»

«Конечно, дети часто являются для родителей возможностью закрыть гештальт и справиться со своими. Тина Канделаки Пресс-служба телеканала «Пятница!» «Конечно, дети часто являются для родителей возможностью закрыть гештальт и справиться со своими комплексами.