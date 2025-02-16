Движение навстречу. Чего ждет мир от переговоров Путина и Трампа?

Эксперты считают, что по ряду вопросов президенты договорятся уже на первой встрече Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США не столько ответил на многие злободневные вопросы (как этого ожидали некоторые наблюдатели), сколько поставил новые.