Экс-футболист Дьяков считает "Динамо" единственным конкурентом "Зенита" в РПЛ

Бывший футболист московского "Динамо" Виталий Дьяков считает, что бело-голубые - единственные, кто сможет составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.
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