Раскрыты самые необходимые россиянам вещи в отпуске

Россияне чаще всего покупают в отпуск солнцезащитные кремы, флаконы для жидкостей и книги. Самые необходимые туристам в сезон летних отпусков товары раскрыли эксперты маркетплейса «Мегамаркет», исследование поступило в распоряжение «Ленты.
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