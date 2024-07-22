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Раскрыты самые необходимые россиянам вещи в отпуске

Раскрыты самые необходимые россиянам вещи в отпуске

Россияне чаще всего покупают в отпуск солнцезащитные кремы, флаконы для жидкостей и книги. Самые необходимые туристам в сезон летних отпусков товары раскрыли эксперты маркетплейса «Мегамаркет», исследование поступило в распоряжение «Ленты.

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