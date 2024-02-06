Xbox расскажет о новой бизнес-стратегии. Слухи о портах эксклюзивов для PS5 явля...

Xbox расскажет о новой бизнес-стратегии. Слухи о портах эксклюзивов для PS5 являются причинойФил Спенсер сделал официальное заявление на фоне набирающих обороты слухов о грядущих портах эксклюзивов Xbox на консоли PlayStation.
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