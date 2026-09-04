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Comme des Garçons Homme Plus переосмыслил Air Jordan 11: две пары, которые выглядят как классическая обувь

Comme des Garçons Homme Plus переосмыслил Air Jordan 11: две пары, которые выглядят как классическая обувь

Comme des Garçons Homme Plus и Jordan Brand представили совместную коллекцию Air Jordan 11. Две монохромные модели — чёрная и белая — поступят в продажу 5 сентября.

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