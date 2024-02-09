Путин назвал ошибкой превращение доллара в политический инструмент

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы является одной из грубейших ошибок властей США, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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