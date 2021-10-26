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Подделывающего сертификаты о вакцинации врача уволили в Приморье

Подделывающего сертификаты о вакцинации врача уволили в Приморье

Главного врача Шкотовской больницы в Приморье уволили. В этой поликлинике сотрудники правоохранительных органов установили факт продажи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции, передают региональные власти.

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