Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

Глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что российские ученые во время специальной военной операции очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам.
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