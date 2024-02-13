14 февраля Трифонов день - традиции и приметы

Геннадий Свешников

Спасибо!Небо, в ночь было чистым и морозным,как и сам день ясный,солнечный и морозный.Осталось подождать и сравнить приметы к предстоящей весне.С праздником святого Валентина!Как приятно любить и быть любимым!❤️💋🌹🙏