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ЖЕНСКИЙ МИР

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14 февраля Трифонов день - традиции и приметы

14 февраля Трифонов день - традиции и приметы

    Православные христиане 14 февраля отмечают День памяти мученика Трифона. В народе праздник известен как Трифонов день.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Спасибо!Небо, в ночь было чистым и морозным,как и сам день ясный,солнечный и морозный.Осталось подождать и сравнить приметы к предстоящей весне.С праздником святого Валентина!Как приятно любить и быть любимым!❤️💋🌹🙏
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11 час.
Лена
Это самое главное - счастья Вам, Геннадий, и любви!!!❤️❤️❤️
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7 час.

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