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Новые Печатники

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Завод на Волгоградке будет делать лекарства от онкологии и аутоимунных заболеваний

На Волгоградском проспекте, 42 корп. 5 которое завершилось строительство высокотехнологичного фармацевтического завода.

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