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ИЗВЕСТИЯ iz

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Захарова напомнила о признании МОК в получении доносов от Киева

Захарова напомнила о признании МОК в получении доносов от Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» отметила, что материал телеканала CNN доносах Киева на спортсменов из РФ с целью не допустить их к участию в Олимпийских играх в Париже, не открыл ничего нового, поскольку ранее в этом сознавался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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