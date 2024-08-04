Захарова напомнила о признании МОК в получении доносов от Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» отметила, что материал телеканала CNN доносах Киева на спортсменов из РФ с целью не допустить их к участию в Олимпийских играх в Париже, не открыл ничего нового, поскольку ранее в этом сознавался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.