Странный договор: Трампу вскоре будет уже не до Украины

Мяч недолго будет на стороне России. Вопрос сейчас не в том, что ответит Владимир Путин на предложение США о прекращении огня на Украине, а в том, что скажет Дональд Трамп, когда Москва выдвинет свои условия, считает обозреватель Pravda.
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