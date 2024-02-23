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Самый экономичный бензиновый автомобиль от Mitsubishi

Самый экономичный бензиновый автомобиль от Mitsubishi

Нетрудно понять, почему автомобильная отрасль начала переходить к альтернативным источникам топлива. Это не только экологически безопасно, защищает ограниченные ресурсы, которыми мы располагаем на планете, но и более эффективно.

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