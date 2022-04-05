Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применением ядерного оружия

Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республикаи (КНДР) Ким Чен Ына Ким Е Чжон прокомментировала заявление министра обороны Южной Кореи Сон Ен Му о возможном «превентивном ударе» по вооруженным силам Северной Кореи.
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