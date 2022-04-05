Аргументы недели

97 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Сегодня укры распространяют очередной фейк о спутниковых снимках Британии за 21 февраля с телами погибших в Буче. Иди...Мария Захарова: п...
  • Виталий Винокуров
    Лучше рано, дебил.Председатель Евро...
  • Леонид Руси
    Не будет украины, не будет и долгов западаЭкс-премьер Украи...

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применением ядерного оружия

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применением ядерного оружия

Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республикаи (КНДР) Ким Чен Ына Ким Е Чжон прокомментировала заявление министра обороны Южной Кореи Сон Ен Му о возможном «превентивном ударе» по вооруженным силам Северной Кореи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх