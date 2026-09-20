НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Гүзәл Идрисова һәм Ильназ Бах: «Көннәрен дә, төннәрен дә бергә инде без»

Гүзәл Идрисова һәм Ильназ Бах: «Көннәрен дә, төннәрен дә бергә инде без»

Татарстанның атказанган артистлары Гүзәл Идрисова һәм Ильназ Бах өч уллары – Камил, Рамил һәм Марсель белән бергә ТНВ телеканалында узучы «Гаилә белән сайлыйбыз!» телемарафонында катнашты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым