Студия SCE Santa Monica объявила, что общие продажи God of War: Ragnarok теперь превышают 11 млн копий: «Это не было бы возможным без поддержки наших фанатов, так что спасибо вам за то, что отправились с нами в это путешествие!» На достижение такого результата игре потребовалось чуть меньше трёх месяцев: релиз God of War: Ragnarok состоялся […] The post Общие продажи God of War: Ragnarok превысили 11 млн копий first appeared on Новости об играх.