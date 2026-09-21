Канцлер Германии Мерц — об историческом поражении его партии ХДС на региональных выборах: «Это драматичный и беспрецедентный результат для Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии: мы не смогли преодолеть 5-процентный порог, и вся парламентская фракция была исключена из земельного парламента Мекленбург-Передняя Померания.
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Поражение его партии ХДС на региональных выборах его не сильно опечалило. Он может уйти, но АДГ к власти не допустит финансовая олигархия-это государство в государстве и мало что изменится!