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Аргументы недели

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Мерц об историческом поражении ХДС: «Мы не смогли преодолеть 5-процентный порог на выборах»

Мерц об историческом поражении ХДС: «Мы не смогли преодолеть 5-процентный порог на выборах»

Канцлер Германии Мерц — об историческом поражении его партии ХДС на региональных выборах: «Это драматичный и беспрецедентный результат для Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии: мы не смогли преодолеть 5-процентный порог, и вся парламентская фракция была исключена из земельного парламента Мекленбург-Передняя Померания.

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