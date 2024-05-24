Трех организаторов незаконной миграции задержали в Иркутске

В Иркутске сотрудники правоохранители раскрыли крупную схему по организации незаконной миграции. Задержаны трое лиц, в том числе двое руководителей и работник центра дополнительного образования, подозреваемые в незаконной выдаче сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории России и основ ее законодательства.