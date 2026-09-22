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Чэнду (ATP). 1-й круг. Баес встретится с Бруксби, Копршива – с Цзя Ху

Себастьян Баес встретится с Дженсоном Бруксби на старте турнира в Чэнду. Сетка  здесь . Chengdu Open Чэнду, Китай 23 – 29 сентября 2026 ATP 250 Призовой фонд – 1 210 115 долларов Открытые корты, хард 1-й круг.

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