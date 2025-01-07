В Екатеринбурге начались российские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января, ФедералПресс. В спортивном комплексе «Луч» в Екатеринбурге начались первые в 2025 году соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова».
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