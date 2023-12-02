Республиканца Сантоса исключили из Конгресса за коррупцию

Республиканца Джорджа Сантоса исключили из Конгресса США за коррупцию и предвыборную ложь. По данным телеканала CNBC, политик воровал деньги из своей кампании, тратил финансы доноров на покупки в дорогих магазинах, инъекции ботокса и доступ к сайту для взрослых.
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