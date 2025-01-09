Психотерапевт Розов рассказал, как преодолеть страх отношений

Психотерапевт, эксперт по семейным отношениям и член «Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги» Виктор Розов отметил, что представление об отношениях складывается из множества моментов: «наставлений», опыта родителей, сюжетов книг и фильмов, рассказов подруг, а также собственного опыта.